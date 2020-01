Guida in stato di ebbrezza, 9 patenti ritirante in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Sono state 9 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nel corso di controlli condotti in Trentino dai carabinieri negli ultimi due week end.

Il record di tasso di alcolemia, di poco inferiore ai 3 grammi per litro, è stato fatto registrare da un automobilista fermato dai carabinieri di Cles. L'uomo è recidivo in quanto tre anni fa era stato fermato sempre ubriaco al volante. In un altro caso un turista, rimasto coinvolto e leggermente ferito in un incidente stradale a Dimaro Folgarida, al test dell'etilometro ha fatto registrare un alto livello di alcolemia: da qui la denuncia, una multa di diverse migliaia di euro e il ritiro della patente per almeno un anno. Altri ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza sono stati effettuati i val di Sole, ad Arco, Madonna di Campiglio e Rovereto.