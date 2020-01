A22: BrennerLec, tempi medi di percorrenza -34%

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - L'applicazione dei limiti dinamici del progetto BrennerLec, attivato in via sperimentale lungo alcuni tratti dell'Autostrada del Brennero, ha dimostrato di poter ridurre i tempi medi di percorrenza, in caso di traffico intenso, del 34%.

Lo rende noto la società A22 precisando che da ora alla fine del progetto, prevista per l'aprile 2021, funzionerà anche la seconda sperimentazione, quella limitata alla tratta tra Egna Ora e San Michele-Mezzocorona, in entrambi i sensi di marcia, volta a ridurre l'inquinamento atmosferico.

Nelle prime due fasi, l'obiettivo principale è stato quello di misurare il rapporto tra limiti dinamici di velocità e riduzione delle emissioni. I test - sottolinea l'A22 - hanno dimostrato che ridurre la velocità media dei veicoli leggeri di 14 km/h produce un calo delle concentrazioni di diossido di azoto del 10% a bordo autostrada. Solo grazie a questi test, condotti in 10 km, sono state risparmiate oltre 700 tonnellate di anidride carbonica.