Tennis: Sinner e De Minaur, la 'next gen' Ambassador Lavazza

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Il nuovo fenomeno italiano Jannik Sinner e il promettente australiano Alex De Minaur, il russo Karen Khachanov e le campionesse Angelique Kerber e Johanna Konta. Sono i Brand Ambassador di Lavazza, protagonisti della nuova campagna advertising internazionale 'More than Italian'.

Giovani promesse e grandi campioni del tennis che l'azienda del caffè accompagna durante i quattro tornei del Grande Slam di cui è partner, a cominciare dagli Australian Open.

I valori di eccellenza e di premiumness che il Gruppo persegue ogni giorno hanno il volto di questi atleti, che confermano anche l'attenzione ai giovani di Lavazza, sponsor non a caso della Next Gen Atp Finals 2019. Un torneo di grande successo che ha visto in finale due dei giovani ambasciatori del brand, Sinner e De Minaur.

Tennisti dal sicuro avvenire, che rendono ancora più attraente lo storytelling della Lavazza, una storia di comunicazione innovativa in termini di format e linguaggi nella quale rientrano anche le sponsorizzazioni sportive. Per essere sempre più attraente agli occhi di un pubblico attento alla qualità ed esigente. (ANSA).