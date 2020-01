Bus in fiamme a Caldaro

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - I vigili del fuoco volontari dell'Oltradige sono intervenuti questa mattina sulla strada del vino per un pullman in fiamme. Quando i pompieri di Termeno sono giunti sul posto, poco prima delle sei, il mezzo era già totalmente avvolto dalle fiamme. In aiuto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Caldaro. L'incendio è stato velocemente domato, ma il pullman è stato completamente distrutto dalle fiamme. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.