Tennis: Australia, fuori Berrettini e Sinner

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Si è fermata al secondo turno, non senza qualche recriminazione, l'avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open di tennis. Battuto ed eliminato anche il giovane Jannik Sinner.

Il tennista romano ha cominciaot malissimo la sua partita ed è andato sotto di due set contro l'americano Tennys Sandgren, poi finalmente ha preso le misure all'avversario e ha dato vita a una rimonta prodigiosa portandosi sul 2-2, ma nel quinto set, complice anche un pò di stanchezza per lo sforzo fin lì prodotto, è stato piegato da Sandgren. Risultato finale 7-6 6-4 4-6 2-6 7-5 .

Il giovanissimo altoatesino invece ha ceduto le armi all'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-4 6-4 6-3.

Il tennista azzurro può però essere comunque soddisfatto, perchè al primo Slam in carriera ha superato il turno d'avvio vincendo il suo primo match. (ANSA).