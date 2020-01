Sci nordico: Marcialonga, sfida fra campioni plurititolati

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - Tutto pronto per la 47/a Marcialonga di Fiemme e Fassa, in programma domenica 26 gennaio, e che si preannuncia stellare.

Al via ci saranno infatti i plurititolati Petter Northug e Dario Cologna, con Sjur Roethe, altro atleta di Coppa del Mondo.

Petter Eliassen e Britta Johansson Norgren partiranno da campioni in carica, contando poi sulla voglia di rivalsa del tre volte vincitore Tord Asle Gjerdalen. Fra i concorrenti al via ci sarà anche il campione del mondo 250 ed ex biker MotoGP e Superbike Marco Melandri, testimonial della manifestazione, presente oggi alla conferenza stampa di presentazione. "Il mio obiettivo è finirla e vivere lo sport godendomi i paesaggi e divertendomi", ha detto.

Saranno 20 le reti internazionali collegate in diretta, mentre in Italia Sky trasmetterà Marcialonga in diretta su Sky Sport e Sky Sport Arena dalle 7.40 alle 12.