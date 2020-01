Defibrillatori consegnati a Guardia di Finanza Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - Trentino Emergenza ha consegnato 12 defibrillatori automatici alla Guardia di Finanza del Trentino, in applicazione del protocollo d'intessa siglato dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle e dalla Provincia autonoma di Trento.

La strumentazione di ultima generazione sarà distribuita a tutti i reparti della Guardia di Finanza presenti in Trentino, in primis le componenti specialistiche del Soccorso alpino del Corpo a anche la Scuola alpina di Predazzo. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha previsto inoltre la formazione sull'utilizzo dei defibrillatori da parte del personale individuato dal Comando provinciale di Trento nonché il "retraining" per il rinnovo dell'autorizzazione al suo corretto utilizzo.