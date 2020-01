Polizia locale, giornata provinciale a Mezzolombardo

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - Si è tenuta oggi a Mezzolombardo la giornata provinciale della Polizia locale, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del prefetto Sandro Lombardi e dei rappresentanti del Consiglio provinciale Denis Paoli e Lorenzo Ossanna.

Numerosi i sindaci intervenuti, accolti dal primo cittadino di Mezzolombardo, Christian Girardi, e da una folta rappresentanza di vigili urbani e comandanti dei rispettivi corpi locali. Durante la cerimonia, preceduta dall'alzabandiera al monumento ai caduti e da una messa nella chiesa parrocchiale, sono state consegnate le onorificenze ad agenti e operatori che si sono distinti nel 2019 per azioni meritevoli di vigilanza e polizia urbana.

Il presidente Fugatti ha ringraziato tutti gli operatori di Polizia locale, sottolineando come il loro lavoro sia prezioso per la comunità. "Voi siete un segno di unità e di sistema e la Provincia e tutte le istituzioni riconoscono il vostro ruolo e vogliono dargli la dovuta attenzione" ha detto.