Kurz, autonomia esempio internazionale

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "Il ruolo di tutela dell'Austria nei confronti dell'Alto Adige gode di un sostegno politico trasversale. Questo vale anche per l'autonomia moderna, grazie alla quale l'Alto Adige è diventato un esempio internazionale di tutela delle minoranze". Lo afferma il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al quotidiano Dolomiten, in edicola domani, della quale il portale news Stol.it pubblica una breve anticipazione.

"L'Alto Adige mi sta a cuore", ribadisce Kurz, ricordando i stretti rapporti con il governatore altoatesino Arno Kompatscher e l'amicizia che lo lega con il segretario Svp Philipp Achammer.

Il cancelliere definisce "realistica" la richiesta di Bolzano di ripristino delle competenze perse con la riforma costituzionale del 2001.