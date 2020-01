Donna muore in Val Senales

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Incidente mortale nel primo pomeriggio in val Senales. Un automobile, guidata da una donna, di 55 anni, Loreta Penza nata in provincia di Napoli, ma residente a Senales, all'uscita da una galleria nei pressi di Ratisio, si è cappottata.

La donna è la cogestrice della baita alpina "Malga Lazaun" a 2400 m nel comprensorio sciistico della Val Senales. Stando alle prime informazioni la donna alla guida della sua Dacia Duster ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato diverse volte.

La donna è deceduta sul posto dopo un tentativo di rianimazione.

Sono intervenuti la croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2 con il medico d'urgenza che però non ha potuto salvarle la vita.

Indagini dei carabinieri.