Donna muore in Val Senales

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Incidente mortale questo pomeriggio in val Senales. Un automobile, guidata da un'altoatesina, all'uscita da una galleria nei pressi di Ratisio, si è cappottata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la croce bianca, come anche il medico d'urgenza l'elisoccorso Pelikan 2, che però non ha potuto salvare la vita della donna.