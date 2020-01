Dai suoni della montagna una sinfonia

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Registrare i suoni dell'acqua, trasformarli in sinfonia e poi distribuire i brani attraverso un QR Code stampato su borracce plastic-free. E' l'ambizioso progetto di sensibilizzazione all'ambiente della Val di Sole, in Trentino.

Il progetto "#OP2020 Uno Di Un Milione" prevede cinque fasi di sviluppo: la registrazione dei suoni dell'acqua e la trasposizione in una sinfonia che si chiamerà 'Sorgente'; l'arrangiamento, l'orchestrazione e l'esecuzione da parte dell'Orchestra e dal Coro di Voci Bianche dell'Accademia Teatro alla Scala; la distribuzione del brano sinfonico al pubblico attraverso borracce plastic free sulle quali è stampato La particolarità delle borracce un QRCode che fa "scoprire" una parte del brano sinfonico, che si comporrà ad ogni accesso degli utenti; un'installazione scultorea realizzata a PEJO3000 contestualmente all'inizio della costruzione del nuovo rifugio; lo sviluppo di reti con i luoghi della cultura nazionali e internazionali, con dibattiti e confronti.