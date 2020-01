Sci: Vlhova vince a Flachau, Shiffrin ancora ko in slalom

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 14 GEN - Bissando il successo dello scorso anno e dopo quello nell'ultimo slalom del 4 gennaio a Zagabria, la slovacca Petra Vlhova ha vinto anche lo slalom speciale notturno di Flachau. Per lei, 24 anni ed allenata dall'italiano Livio Magoni, è il terzo successo stagionale ed il 12/o in carriera. Ma soprattutto - in un testa a testa che va avanti da ben 25 gare - Vlhova ha battuto per due volte consecutive la sua rivale americana Mikaela Shiffrin che oggi ha chiuso solo terza in 1.54.08. Seconda la svedese Anna Swenn Larsson o in 1.53.75.

Miglior azzurra Irene Curtoni 13/a in 1.56.66. Ma per l'Italia c'e' da segnalare l'ottima prestazione della giovane azzurra Marta Rossetti. Venti anni, bresciana del lago di Garda e cresciuta sciisticamente a Campiglio, con l'altissimo pettorale 56 è riuscita nella prima manche a piazzarsi 30/a. E nella seconda, su un tracciato più angolato e più difficile, ha realizzato un buon settimo miglior tempo assoluto chiudendo la gara 22/a in 1.57.08. (ANSA).