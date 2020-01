Comunali: Ianeselli si dimette da Cgil

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Questa mattina Franco Ianeselli ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario generale della Cgil del Trentino, dando la propria disponibilità a correre come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Lo comunica il sindacato sui suoi canali social. "In un momento storico in cui prevale l'individualismo e la soddisfazione delle proprio tornaconto personale, anche a scapito di chi è più debole, Franco ha sempre tenuto ancorato il sindacato a quei valori di solidarietà, accoglienza e uguaglianza in cui tutti noi ci riconosciamo. Noi continueremo a schierarci dalla parte di questi valori, mantenendo salda la nostra autonomia", è il saluto della Cgil del Trentino al suo ormai ex segretario.