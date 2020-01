Sci: cdm; slalom Adelboden, in testa svizzero Yule

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Lo svizzero Daniel Yule, vincitore a Madonna di Campiglio, e' al comando in 53.15 dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Adelboden. Dietro di lui il francese Clement Noel in 53.40 e l'altro elvetico Ramon Zehnhaeusern in 53.48.

Non bene gli azzurri . Per l'Italia , assente Manfred Moelgg infortunatosi ieri, Alex Vinatzer ha infatti inforcato sul vertiginoso e decisivo muro finale a ridosso del traguardo quando aveva uno dei tempi migliori. Miglior azzurro e' cosi' l'altoatesino Simon Maurberger 15/o in 54.35. Stefano Gross, che proprio ad Adelboden nel 2015 ha ottenuto il suo unico successo in cdm, ha chiuso indietro in 54.61, seguito da Giuliano Razzoli in 54.96 .

Seconda decisiva manche alle ore 13.30. (ANSA).