Sci: cdm; combinata Zauchensee, in testa Brignone e Bassino

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Federica Brignone in 1.13.80 e Marta Bassino in 1.14.02: le due azzurre sono al comando dopo la prova di superG della combinata di cdm di Altenmarkt- Zauchensee.

Terzo tempo per la svizzera Wendy Holdener in 1.14.30. Buona prova anche dell'azzurra Elena Curtoni, 7/a in 1.14.74.

Per l'Italia - in una gara con tracciato estremamente selettivo che ha visto l'uscita per errori di un terzo delle atlete al via tra cui campionesse come l'americana Mikaela Shiffrin , la slovacca Petra Vlhova , la svizzera Michelle Gisin e l'azzurra Sofia Goggia - ci sono poi piu' indietro Nadia Delago in 1.15.99 e sua sorella Nicol in 1.16.65 La decisiva prova di slalom speciale e' prevista alle ore 11,45.

Secondo il nuovo regolamento, le prime atlete della prova veloce partiranno per prime in quella di slalom. (ANSA).