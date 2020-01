Legkov vince Pustertaler Ski-Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Pronostici della vigilia rispettati alla 44/a Pustertaler Ski-Marathon. Dopo 2h29'41" di spinte in tecnica classica, è letteralmente planato sul traguardo di Villabassa il campione olimpico della 50 km di Sochi 2014, Aleksandr Legkov. "Una vera soddisfazione, torno sempre con grande piacere in Val Pusteria con la quale ho un feeling particolare". Ad 1"7, per un arrivo quasi allo sprint, l'italiano padrone di casa, Manuel Amhof, compagno di squadra di Legkov (Team Futura). Griffa il podio finale con un gap di 4" Simone Varesco, paladino del Sotto Zero Gold Team.

Al femminile dominio assoluto per la poliziotta Sara Pellegrini, vincitrice con il crono finale di 2.50.05. A 6'29" la tedesca Franziska Müller, vincitrice dell'edizione 2018.

Austria sul terzo gradino della 62 km al femminile, grazie Petra Tanner ad oltre 20 minuti dalla leader. Sui 42 km della Adrenalin con arrivo a Prato Piazza, Simone Daprà vince davanti a Dietmar Nöckler e Paolo Ventura. Gara femminile vinta dalla tedesca Jessica Dotzler.