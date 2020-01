5 automobilisti denunciati per alcol

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - I carabinieri di Bolzano hanno denunciato sei persone la scorsa notte durante un mirato servizio coordinato a "largo raggio" per il controllo del territorio su tutta l'area di competenza del comando compagnia per la prevenzione delle c.d. "stragi del sabato sera" e la repressione dei reati in genere.

I militari delle stazioni dipendenti la compagnia di Bolzano (Bolzano, Appiano, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Cordedo all'Isacro, Renon, Sarentino, San Genesio, Terlano, Tesimo) e del nucleo operativo e radiomobile hanno organizzato una serie di posti di controllo finalizzati a verificare che nei flussi dal centro alla periferia e nei dintorni dei maggiori centri d'aggregazione non vi fossero ubriachi alla guida o trasporto di stupefacenti sui veicoli. Al servizio coordinato ha partecipato, in maniera determinante per rintracciare e recuperare droga, un'unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano. I denunciati per guida in stato di ebbrezza sono cinque.