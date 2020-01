Slittino pista naturale alle Olimpiadi

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - "Come Fisi abbiamo depositato una candidatura al CIO affinché lo slittino su pista naturale diventi una disciplina olimpica nel 2026". Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, ospite in Val Passiria, in Alto Adige, dove nel weekend si disputerà la Coppa del mondo di slittino su pista naturale.

Sull'inserimento fra le discipline olimpiche dello slittino su pista naturale, ha aggiunto Roda, "ci sono tre aspetti che a mio parere sono importanti: da una parte il volontariato dietro a questa disciplina, che lavora sodo e che solo per questo se lo meriterebbe. Ci sono poi gli atleti, che hanno delle prestazioni eccezionali e sono dei probabili candidati a medaglie. Poi c'è l'aspetto dell'ambiente, dato che lo slittino su pista naturale è una delle discipline sportive che più rispettano la natura. Se siamo tutti convinti e tiriamo nella stesa direzione, allora stavolta ce la possiamo fare".