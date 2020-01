Mattarella a Trento per centenario nascita di Chiara Lubich

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Trentino il 25 gennaio in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei focolari. La cerimonia si svolgerà al Centro Mariapoli di Cadine.

Nel corso dell'incontro - si legge in una nota - accanto agli interventi delle autorità, fra le quali la presidente del Movimento, Maria Voce - saranno ripercorsi i tratti più significativi della figura di Chiara Lubich e saranno offerte alcune testimonianze. Come quelle di Lawrence Chong di Singapore e Stanislaw Lencz della Slovacchia, imprenditori; Amy Uelman, avvocato e docente universitario degli Stati Uniti; João Braz de Aviz, cardinale del Brasile; Arthur Ngoy e Florance Mwanabute, medici, della Repubblica Democratica del Congo; Alberto Pacher, ex-sindaco di Trento.