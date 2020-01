Giunta provinciale a Pieve Tesino, incontro con la comunità

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - La Giunta provinciale di Trento, riunitasi oggi a Pieve Tesino, ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione e dell'associazionismo locale.

Erano presenti i sindaci del Tesino - Pieve, Castello, Cinte e Bieno, gli esponenti dei corpi dei Vigili del fuoco, della Forestale, degli alpini, dei carabinieri, della Polizia locale e della Fondazione trentina Alcide De Gasperi. Presenti anche i deputati Mauro Sutto e Martina Loss. Il presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, ringraziando per l'invito il sindaco Carola Gioseffi, ha rivolto un commosso ricordo, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, al senatore Enzo Erminio Boso "con il quale avevamo un legame non solo politico, ma umano e personale". Fra i temi posti all'attenzione della Giunta dagli amministratori locali, tra tutte la diminuzione e l'invecchiamento progressivi della popolazione. Il sindaco Gioseffi ha accennato anche al percorso della strategia nazionale per le aree interne, portato avanti in sinergia da Comune e Provincia.