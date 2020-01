Successione problema per 4 imprese su 10

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - "La successione rappresenta un momento delicato per un'impresa. In Alto Adige 5.800 aziende in un futuro prossimo dovranno affrontarla. Per 4 imprese su 10 il cambio generazionale rappresenta un problema". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner, presentando il programma 2020 che avrà appunto iniziative specifiche in merito. "E' importante garantire un futuro a queste aziende e preparare i nuovi titolari", ha aggiunto.

Il segretario generale Alfred Aberer ha illustrato le attività della Camera di commercio nel campo della consulenza e formazione. "Bolzano si trova infatti ai vertici nazionali per quanto riguarda l'identità digitale e la fatturazione elettronica", ha detto. Altri punti del programma 2020 riguardano la internazionalizzazione delle imprese e lo scambio tra scuola e mondo del lavoro.