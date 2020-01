Auto contro Ape a Tione, muore anziano

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - E' morto nella tarda serata di ieri il conducente di un motocarro rimasto coinvolto ieri mattina in uno scontro frontale con un'auto avvenuto alle porte di Tione, lungo la statale 239. La vittima è Luigi Viviani, 86 anni, di Villa Rendena.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale delle Giudicarie, l'uomo, alla guida di un'Ape, è stato centrato da un'auto condotta da un giovane che ha perso il controllo del mezzo. L'anziano, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento dove è successivamente deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.