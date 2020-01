Mercatino di Natale: a Trento 1,5 milioni di visitatori

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 il Mercatino di Natale di Trento con le sue casette di legno ha animato per 44 giorni Piazza Fiera e Piazza Battisti portando nel capoluogo 1,5 milioni di visitatori, quantificati grazie ad un sistema di rilevazione delle presenze sui varchi d'ingresso di Piazza Fiera. Tanti i turisti provenienti da tutte le regioni d'Italia e da ben 54 Paesi in tutto il mondo. La proiezione dei dati, che prende in considerazione tutte le strutture ricettive e complementari, quantifica in 175.000 unità le presenze sul territorio d'ambito con un +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (167.000 unità nel 2018/2019).

I turisti stranieri sono stati il 20% del totale, 35.000 unità, con una crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Con riferimento agli arrivi la proiezione dei dati quantifica in 62.000 unità quelli sul territorio d'ambito con un +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (56.500 unità nel 2018/2019).