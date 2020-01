Aria: Appa, in Trentino inquinamento nella norma

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Nonostante il tempo stabile e l'assenza di precipitazioni, le concentrazioni di polveri sottili PM10 in tutte le stazioni della rete provinciale del Trentino sono risultate al di sotto del valore limite di media giornaliera, sia nel periodo prenatalizio sia in questi giorni.

Inoltre, in base ai dati forniti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa), i valori positivi misurati anche in questi giorni confermano un trend in miglioramento che, all'incirca a partire dal 2007-2008, vede in progressiva diminuzione il numero di giornate critiche per la qualità dell'aria in provincia di Trento, con il conseguente rispetto del valore limite per le PM10 ormai dal 2013.