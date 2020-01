Incidenti: scontro a Molini di Tures

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - E' di tre feriti, non gravi, il bilancio di un incidente che si è verificato nella serata di ieri fra Molini di Tures e Campo Tures all'incrocio per Selva dei Molini in Valle di Tures. Due autovetture si sono scontrate.

A seguito dell'impatto una delle due macchine è finita in un prato. Sono intervenute diverse ambulanze di soccorso, i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri.