Trentino Film Commission, 263.000 euro per 7 progetti

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Trentino Film Commission, nell'ultimo bando del 2019, ha approvato 7 progetti, suddivisi in 3 produzioni cinematografiche e televisive, un documentario e 3 produzioni locali, a fronte di 13 presentati, assegnando attraverso il Film Fund un contributo complessivo di 263.450 euro.

I requisiti minimi in termini di spesa che i beneficiari di tale finanziamenti devono rispettare sono: sostenere una spesa sul territorio pari ad almeno il 150% del contributo richiesto e assumere professionisti locali pari ad almeno il 20% della troupe, durante le riprese in Trentino, anche se i dati effettivi relativi alle spese sostenute dalle produzioni hanno dimostrato che la spesa sul territorio è spesso più alta, arrivando anche al 400% del contributo ricevuto. Premiate le produzioni che scelgono la strada della sostenibilità in campo cinematografico.

A breve saranno annunciate le scadenze 2020 per le domande di contributo.