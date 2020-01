Imprese "rosa" in crescita in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Alla fine di novembre al Registro delle imprese dell'Alto Adige erano iscritte 59.339 aziende, l'1,2% in più dell'anno precedente. Le imprese maggiormente rappresentate sono le agricole con 16.707 aziende, seguite dai servizi privati con 11.033 e dal commercio con 8.231. Altre 10.545 aziende sono imprese femminili, ossia aziende in cui le posizioni dirigenziali e di proprietà sono detenute prevalentemente da donne. In confronto allo stesso mese dell'anno precedente, le imprese femminili sono aumentate del 2%, come quelle giovanili, cresciute del 3,8%. In Alto Adige sono 4.554 le imprese in cui la proprietà o la dirigenza appartengono a persone con meno di 35 anni.

Le aziende a guida straniera, ossia imprese di persone che non sono nate in Italia, sono cresciute del 2,8% raggiungendo le 4.226 unità. Delle imprese registrate 13.777 rientrano nell'artigianato, che viene rappresentato principalmente dall'edilizia (5.158), dai servizi privati (3.905) e dal comparto manifatturiero (3.059).