"Alberghi pieni a Bolzano e dintorni"

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Alberghi pieni in città e nei comuni altoatesini attorno al capoluogo. In attesa dei dati definitivi sulle presenze turistiche durante il periodo natalizio a Bolzano, che dovrebbero essere diffusi nei prossimi giorni, Paolo Pavan, presidente dell'Azienda di soggiorno di Bolzano, delinea un bilancio positivo. "La 29/a edizione del Mercatino di Natale è stata un nuovo successo per la città e per tutta la provincia. Ci stiamo preparando alla 30/a edizione: quello di Bolzano è stato il primo Mercatino di Natale d'Italia e vogliamo continuare ad esserlo. Ormai è diventato una attrazione e in questo periodo gli alberghi della città sono pieni e anche quelli nei comuni del circondario". "Abbiamo avuto giornate di splendido sole e la città invasa dai turisti. E quando le condizioni climatiche non sono ottimali diventa quasi un problema perché l'afflusso diventa veramente importante. Il giorno di Capodanno abbiamo avuto una presenza incredibile, in molti sono scesi in città", commenta ancora Pavan.