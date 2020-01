Botte alla madre 80enne, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 2 GEN - I carabinieri di Trento hanno arrestato un uomo di 55 anni di Trento raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trento in quanto resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre di 80 anni. Da oltre tre mesi - hanno ricostruito i carabinieri - il comportamento dell'uomo, complice anche l'abuso di sostanze alcooliche, era diventato sempre più violento. Un insieme di percosse e minacce, che in alcune occasioni aveva costretto la donna a ricorrere anche alle cure dei sanitari. Il gip del Tribunale di Trento ha quindi emesso il provvedimento restrittivo a carico dell'uomo il quale, rintracciato ed accompagnato presso la caserma di via Barbacovi, è stato poi trasferito in carcere a Spini di Gardolo.