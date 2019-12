Imprese: polo 'green' nella ex Bailo di Pieve Tesino

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Sorgerà negli spazi "ex Bailo" di Pieve Tesino un polo economico artigianale e industriale improntato alla green economy e alla sostenibilità.

Lo comunica Trentino Sviluppo precisando che la Provincia valuterà l'opportunità di mettere a disposizione quattro milioni di euro per la ristrutturazione degli spazi occupati un tempo dall'azienda Bailo, a pochi passi dal Giardino d'Europa Alcide De Gasperi, dell'Arboreto del Tesino e del campo da golf.

Il rilancio economico della Conca del Tesino - sottolinea Trentino Sviluppo - passa quindi anche dalla riqualificazione di un manufatto funzionale e dall'attrazione di imprese innovative nei campi dell'alimentazione naturale, della bioedilizia e edilizia in legno, della cosmesi, della filiera agroalimentare.