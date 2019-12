Ragazza di 16 anni investita da un'auto

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Una ragazza di 16 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Cornalè, frazione di Isera. Sul posto l'elicottero, l'ambulanza, l'auto sanitaria ed i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la giovane sarebbe stata investita da un'auto diretta a Rovereto mentre attraversava la strada dopo essere scesa dall'autobus.