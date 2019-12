Scambio di auguri tra Diocesi di Trento e comunità islamiche

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - Le comunità islamiche del Trentino hanno incontrato l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi, per uno scambio di auguri in vista del Natale. L'iniziativa, organizzata per la 1/a volta, è avvenuta all'interno del Centro Bernardo Clesio.

"Non si tratta di un incontro estemporaneo - ha inteso precisare Tisi - ma l'esito di un lungo percorso di scambio tra comunità religiose. In un periodo in cui mercato e finanza schiacciano l'uomo e cercano di isolarlo per aumentare i consumi, le religioni hanno il compito di dare senso, per creare comunità unite". Tra le iniziative congiunte avviate dalle comunità islamiche in collaborazione con la diocesi trentina vi sono incontri nei centri culturali islamici e nelle scuole.