Due incendi nella notte a San Candido e Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - Vigili del fuoco al lavoro la scorsa notte in Alto Adige a causa di due differenti incendi. Il primo intervento, attorno all'1.30, in un appartamento a San Candido dove è stato soccorso un uomo di 49 anni, trasportato poi dalla Croce Bianca nel vicino ospedale con una intossicazione da fumo. Il secondo intervento dei vigili del fuoco, questa volta avvenuto verso le 4 del mattino, è stato necessario per l'incendio di un sottotetto a Dobbiaco. In questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. Complessivamente è stato necessario l'intervento di 70 vigili del fuoco.