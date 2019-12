Sci: cdm; superG Gardena interrotto per nebbia

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 20 DIC - Iniziato con qualche minuto di ritardo, il superG di cdm di Val Gardena sulla pista Saslong e' stato momentaneamente interrotto per nebbia dopo la prova di quattro atleti e mentre deve partire l'azzurro Dominik Paris. Il fondo della pista e' stato trattato con sale per compattarlo a causa della temperature elevate degli ultimi giorni. C'è' anche visibilita' non perfetta per il cielo coperto ed il tracciato accorciato di una quindicina di secondi fin sotto il muro del Socher per nebbia in quota. (ANSA).