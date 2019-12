Lamborghini, al via il Christmas Drive

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - E' partito dalla sede storica della Casa della casa del Toro a Sant'Agata Bolognese il Lamborghini Christmas Drive 2019, il viaggio natalizio di tutti i modelli della gamma, Aventador Svj, Huracan Evo e Urus, con destinazione Brunico e Plan de Corones. Un viaggio esperienziale a bordo di dieci Lamborghini lungo le sfidanti e panoramiche strade di montagna dell'Alto Adige fino alla cima di Plan de Corones, a 2.275 mt di altitudine, tra paesaggi innevati e una Huracan Evo a dominare le Dolomiti. La spedizione ha permesso di scoprire realtà che in Italia credono e investono fortemente in sostenibilità ambientale: dalla sede di Sant'Agata Bolognese, CO2 neutrale dal 2015, all'Alto Adige, tra le regioni italiane più virtuose nel rispetto dell'ambiente, fino a eccellenze della gastronomia come il ristorante AlpiNN sul Plan de Corones, la cui cucina è ispirata ai valori green e alla filosofia "Cook the Mountain" promossa dallo chef tre stelle Michelin, Norbert Niederkofler.