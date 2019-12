Tennis: Atp Awards; premiati Berrettini e Sinner

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Matteo Berrettini e Jannik Sinner tra i premiati dell'Atp Awards. I due italiani vanno a far compagnia Bob e Mike Bryan, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal nell'elenco dei migliori tennisti del 2019 dell'Atp.

Berrettini, che ha 23 anni ed ha raggiunto quest'anno il miglior ranking piazzandosi all'8/o posto, è stato premiato per aver ottenuto i maggiori progressi nella classifica dell'anno, mentre il diciottenne Sinner, che è passato dal n.763 nel 2018 al numero 78 e ha anche conquistato il titolo della Next generation, è la rivelazione dell'anno. Sinner è il giocatore più giovane nella Top 80 di fine anno da quando il diciassettenne Nadal ha chiuso al 47/o posto nel 2003. (ANSA).