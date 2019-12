Sinner, ora devo alzare livello

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - "Sono onorato e contento di essere qui, è stata una stagione strapositiva. Credo di essermelo meritato e spero di poter tornare altre volte. I risultati sono arrivati, con un lavoro giusto fatto negli ultimi quattro anni.

Con il mio team stiamo lavorando nel modo giusto e ora dobbiamo continuare così". Lo ha detto il vincitore delle Next Gen Atp Finals, Jannik Sinner, ieri sera in occasione dei Gazzetta Awards.

"Il 2020? L'obiettivo - spiega Sinner - è fare 60 partite come quest'anno, ma a un livello più alto. Se dovessi farcela sarebbe bello. Sicuramente c'è grande pressione, perché devo confermare la stagione buona appena finita. La devi gestire in modo buono, ma se non ci riesci è difficile andare avanti.

Tornando allo scorso anno mi viene in mente il fatto che ho giocato in campi più piccoli, poi la vittoria del challenger di Bergamo mi ha aiutato molto. Prima non vincevo nulla, ma le cose possono cambiare molto rapidamente e sono contento".