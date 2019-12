'Mister Ctcu' va in pensione

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Il direttivo del Centro Tutela Consumatori Utenti (Ctcu) ha salutato e ringraziato il direttore storico Walther Andreaus, che lascia il lavoro per approdare alla pensione. Il direttivo ha espresso parole di grande gratitudine all'operato di Andreaus, che lascia il testimone a Gunde Bauhofer, che dal 1 gennaio prossimo assumerà ufficialmente la direzione dell'Associazione.

"Per 25 anni Walther Andreaus ha diretto le sorti del Centro Tutela Consumatori Utenti. Ha avuto un ruolo decisivo nella creazione e nello sviluppo del Centro, ed il suo nome è sinonimo della buona reputazione di cui il Ctcu gode in Italia e in Europa", queste le parole della Presidente, Priska Auer nel salutare lo storico Direttore. Sotto la guida di Andreaus l'Associazione si è trasformata in un moderno prestatore di servizi per consumatori e consumatrici. Anche il Vicepresidente Agostino Accarrino ha reso onore all'operato svolto dal Direttore negli anni trascorsi al Centro.