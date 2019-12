Coppa Europa, Rodes in testa a Oberegen

(ANSA) - OBEREGGEN (BOLZANO), 18 DIC - Il croato Istok Rodes in 50.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa Europa di Obereggen. Secondo in 50.66 l'austriaco Fabio Gstrein e terzo in 50.76 il norvegese Jonathan Nordbotten.

Migliore azzurro e Tommaso Sala con il sesto tempo in 51.47.

Solo 13/o in 52.38 l'atteso trentino Stefano Gross, fresco reduce dal terzo posto nello speciale di Coppa del mondo di Val d'Isere. Per l'Italia ci sono poi Fabian Bacher in 54.58 e Hans Vaccari in 55.02. Fuori sono finiti invece il giovane Alex Vinatzer e l'ex campione olimpico Giuliano Razzoli. Seconda manche alle ore 13.