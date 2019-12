La Venosta, vincono Vokuev e Slind

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - "La Venosta" comincia la propria avventura tra le gare long distance Visma Ski Classics. I migliori di giornata lungo un percorso di 34 km in Vallelunga, inedito per tutti, sono stati Ermil Vokuev e Astrid Slind, con il russo a domare il campione Petter Eliassen e lo 'scalatore' Morten Eide Pedersen, e la norvegese a battere la sua rivale numero 1, la svedese Britta Johansson Norgren. Terza Kari Vikhagen Gjeitnes.

Più attardato Tord Asle Gjerdalen, 6/o, mentre il miglior italiano è stato il trentino Mauro Brigadoi, giunto 22/o, 25/a invece tra le donne l'atleta del Team Robinson Trentino Chiara Caminada. Paesaggi da cartolina per una zona che ora - grazie alle riprese Visma Ski Classics - è stata ammirata in tutto il mondo. Più che soddisfatto il presidente Gerald Burger: "Prima edizione e tutti contenti, dai professionisti agli amatori, dobbiamo ancora lavorare molto per avere un evento consolidato.

Qui abbiamo sempre neve e in futuro faremo un bel centro del fondo".