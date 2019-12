Donna aggredita a Trento, denunciati

(ANSA) - TRENTO, 14 DIC - Sono stati individuati gli uomini che nei giorni scorsi a Trento avevano aggredito una donna che li aveva ripresi con il cellulare mentre rovistavano vicino a un muretto per recuperare qualcosa. L'istintivo intervento di alcuni passanti ha posto in fuga i giovani e condotto sul luogo i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla malcapitata. Comunque le dichiarazioni dell'aggredita e il filmato visionato, hanno permesso di risalire e denunciare gli autori dei fatti. Il responsabile, un tunisino del 1975, già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito per il reato di violenza privata, mentre a carico gli altri due uomini sono in corso approfondimenti per acclarare la loro eventuale responsabilità in concorso.