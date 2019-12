Artigianato: accordo per favorire il lavoro in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 DIC - Firmato un protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Associazione degli artigiani del Trentino per contrastare la disoccupazione giovanile, sostenere la nascita di impresa nel comparto dell'artigianato e evitare la dispersione delle competenze imprenditoriali nell'avvicendamento generazionale.

Il documento, sottoscritto dal presidente dell'associazione Marco Segatta e dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, aggiorna i contenuti del "Progetto reload", seguito dall'Agenzia del lavoro e dal Dipartimento provinciale per lo sviluppo economico. Nell'ambito del protocollo si prevedono interventi di formazione, azioni di promozione delle professioni artigiane nel sistema scolastico locale, attività di facilitazione nell'accesso al credito e di garanzia sui finanziamenti per le nuove imprese.