Sci nordico: Tour de Ski a Capodanno torna a Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Una 10 km femminile ed una 15 km maschile individuali in tecnica libera nella prima giornata e le medesime distanze ma in tecnica classica ad inseguimento nella seconda giornata: è il format di gara del Tour de Ski che si disputerà a Dobbiaco il 31 dicembre ed il primo gennaio prossimi.

Il direttore tecnico della nazionale Marco Selle punta molto sull'appuntamento in Val Pusteria: "Cercherò di creare la giusta commistione tra giovani, sprinter e fondisti esperti", ha detto alla presentazione della manifestazione alla Casa dello Sport di Bolzano.

La neve naturale a Dobbiaco abbonda, ma si sta lavorando anche con l'artificiale per rendere il manto innevato impeccabile. Nella passata stagione l'evento raccolse oltre 7 milioni di telespettatori al giorno e alcuni fra i migliori punteggi Fis. All'incontro erano presenti anche gli atleti Stefan Zelger, Dietmar Noeckler ed Ilaria Debertolis e l'occasione è servita anche per presentare la "Pustertaler Ski-Marathon" dell'11 gennaio. (ANSA).