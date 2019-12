Scatta selfie con un cellulare rubato, denunciato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Recuperati dalla polizia di Trento e restituiti ai proprietari due telefoni cellulari rubati nei giorni scorsi. Due le persone denunciate per furto e ricettazione.

In un caso il derubato ha riferito che sul proprio account continuavano ad arrivare foto e video girati con il cellulare rubato. Grazie alla visione di questo materiale, che includeva numerosi selfie, gli agenti della squadra volante hanno individuato un giovane 25 anni, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla questura di Trento, e lo hanno denunciato per ricettazione.

Nel secondo caso un uomo, mentre stava effettuando un prelievo ad un bancomat in centro città, è stato derubato del cellulare lasciato distrattamente sulla mensola dello sportello.

Ma grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza la polizia è riuscita risalire all'autore del furto, un quarantenne che è stato immediatamente rintracciato e denunciato per furto.