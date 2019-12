Al via progetto '#liberalascuola 4.0' contro le dipendenze

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Presentato ai dirigenti scolastici del Trentino il progetto "#liberalascuola 4.0" per combattere le dipendenze.

Il progetto comprende, tra le altre cose, la sottoscrizione di un decalogo, realizzato grazie a una collaborazione tra Miur, Indire, Iprase e Dipartimento istruzione e cultura, volto a sostenere e coordinare nuovi strumenti pensati per contrastare il consumo di droghe e di sostanze finalizzate all'alterazione della propria lucidità attraverso attività di formazione, educazione e informazione a scuola. Mediante la sottoscrizione di un atto d'intesa con la Provincia, tutte le scuole trentine potranno inoltre aderire alla 'Rete delle scuole no drugs'.

"Nessuno può avere l'ambizione di risolvere un tema complesso come quello delle dipendenze, ma i dati ci dicono che dobbiamo affrontare con urgenza e in sinergia questo grave problema che affligge anche parte delle nostre comunità e dei nostri giovani", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.