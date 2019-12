Natale: Gesù Bambino realizzato da liceo artistico ladino

(ANSA) - TRENTO, 9 DIC - Il liceo artistico 'Soraperra' di Sén Jan di Fassa ha consegnato oggi a Trento all'assessore Mirko Bisesti un Gesù Bambino, realizzato dagli studenti con l'aiuto del professor Claus Soraperra e dei suoi colleghi, che recupera l'iconografia tradizionale del 1700 dell'area tirolese, ma con l'innovazione dei materiali.

Una rivisitazione - dice una nota - che ha mantenuto le tecniche tradizionali ma con materiali nuovi come lo specchio.

Le tecniche usate e recuperate dagli studenti sono l'intaglio, la doratura e la policromatura del legno. "C'è molta soddisfazione per il Bambinello realizzato dagli studenti dell'Istituto artistico di Sèn Jan di Fassa diretto da Mirella Florian. E' un Gesù Bambino molto bello e altamente significativo anche per il recupero delle antiche tecniche", ha detto l'assessore Bisesti.