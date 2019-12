Sci: Cdm; gigante Beaver Creek, in testa c'è Ford

(ANSA) - BEAVER CREEK (USA), 08 DIC - Dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di sci a Beaver Creek e' al comando lo statunitense Tommy Ford, che ha fatto segnare il tempo di 1.16.40. Seguono i norvegesi Kristian Nestvold-Haugen in 1.16.60 ed Henrik Kristoffersen in 1.16.63.

Fuori per un errore l'azzurro Manfred Moelgg in una gara svoltasi sotto una nevicata e con un banco mobile di nebbia sulla parte finale della pista che ha portato a un'interruzione dopo la gara dei primi 31 atleti. Miglior azzurro il trentino Luca de Aliprandini , al momento 15/o in 1.18.10. Ancora più indietro c'è il bolzanino Riccardo Tonetti in 1.19.03. Seconda decisiva manche alle ore 20,45. ora italiana. (ANSA).