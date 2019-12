Milano-Cortina 2026: Tito Giovannini rappresentante Trentino

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Tito Giovannini è stato nominato dalla Giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, rappresentante del Trentino all'interno del consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026.

Giovannini, nato a Trento nel 1960, è stato scelto - sottolinea la Provincia - per la sua lunga esperienza nel settore dell'industria dello sport. Fra i vari incarichi ricoperti, quello di segretario generale dei Campionati mondiali di sci nordico disputati in val di Fiemme nel 1991. Attualmente è direttore dell'acquisizione diritti di Infront Sports & Media, azienda del gruppo Wanda Sports, specializzato in eventi, media e marketing sportivo.