Controlli dei carabinieri a Bolzano, 4 denunce

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - Una novantina di persone sono state controllate dai carabinieri nel pomeriggio e nella serata di ieri nei pressi dell'areale ferroviaria di Bolzano.

Due cittadini di origine nigeriana sono stati denunciati alla Procura per possesso di droga ai fini dello spaccio perché trovati con 15 dosi di eroina per un peso complessivo di circa 10 grammi. Nei giardini di via Cappuccini, un cittadino del Burkina Faso, alla vista dei militari, ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e trovato in possesso di un punteruolo di 25 cm che nascondeva sotto ai vestiti. Per questo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma impropria.

Individuato e denunciato inoltre un ventenne di origine tedesca, ritenuto responsabile di un furto in un negozio di abbigliamento del centro. In un altro controllo un cittadino italiano di 54 anni ed un cittadino afgano di 29 anni sono stati trovati in possesso di una dose a testa di eroina, che è stata sequestrata.

Entrambi sono stati segnalati al Commissariato del governo.